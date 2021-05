Draghi: "Vaccinare tutto il mondo e sospendere brevetti" 22 maggio 2021

(LaPresse) Vaccinare tutto il mondo e farlo rapidamente, l'appello Mario Draghi al vertice Mondiale sulla sanità a Roma. Il premier lancia l'idea di sospendere i brevetti, fino al superamento dell'emergenza e annuncia che l'Italia sarà aperta ai turisti di tutto il mondo, con un suo green pass. Bisogna aspettare ancora un paio di mesi per togliere le mascherine, aggiunge il presidente del Consiglio. Al summit a Villa Phamphili anche Ursula von der Leyen: "No al nazionalismo sanitario", chiarisce la numero della Commissione europea. Quasi 30 milioni le somministrazioni di vaccino anti-Covid in Italia dall'inizio della campagna.