Draghi sostituisce Arcuri con il generale dell'esercito Figliuolo

Milano, 1 mar. (askanews) - Domenico Arcuri non è più Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Al suo posto il presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo.

Il generale dell'esercito, originario di Potenza, ha ricoperto diversi incarichi anche a livello internazionale, come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell'ambito dell'operazione ISAF e come Comandante delle Forze NATO in Kosovo. Dal 2018 è Comandante Logistico dell'Esercito.

Sarà lui a gestire la campagna vaccinale, a cui il governo Draghi vuole dare un nuovo passo, affidandosi anche alla macchina della Protezione Civile, alla cui guida è stato nominato recentemente Fabrizio Curcio.