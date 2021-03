Draghi si è vaccinato, ha ricevuto la prima dose di Astrazeneca

Milano, 30 mar. (askanews) - Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, 73 anni, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono vaccinati contro il Covid-19 nell'hub della Stazione Termini a Roma, come previsto per le persone della loro età dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio. Entrambi hanno ricevuto la prima dose di Astrazeneca.

Il premier aveva annunciato in una conferenza stampa la scorsa settimana di aver fatto la prenotazione per il vaccino e di essere in attesa dell'appuntamento.