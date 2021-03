Draghi: se coordinamento Ue non funziona risposte da soli

Milano, 24 mar. (askanews) - Se il coordinamento europeo, "che va sempre cercato", "non funziona occorre trovare delle risposte da soli". Lo ha detto in replica al Senato il presidente del Consiglio Mario Draghi, parlando delle mancanze dell'Europa nella gestione dei vaccini. "Pretendiamo il rigoroso rispetto dei contratti", ha detto.

Nella gestione della pandemia da parte dell'Ue "non so se ci sono stati errori o meno, non mi va di perder tempo", ma "ora le cose vanno meglio, il commissario preposto è bravissimo e i risultati si stanno cominciando a vedere", ha aggiunto.