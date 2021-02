Draghi, Ricci (Pd): lavoriamo per sostegno da alleanza Pd-M5S-LeU

Roma, 4 feb. (askanews) - "Siamo tutti a lavoro per sostenere Mario Draghi partendo dall alleanza che ha governato fino ad oggi Pd-M5S-LeU, per un governo politico forte e con forte profilo europeista, siamo convinti che anche il presidente Conte stia lavorando in questa direzione".

Così Matteo Ricci, Pd, sull'eventuale sostegno a Mario Draghi poco prima dell'inizio delle consultazioni con il presidente incaricato.