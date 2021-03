Milano, 26 mar. (askanews) - Per la produzione di vaccini in Italia le aziende parlano di "3-4 mesi da ora". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa specificando che "Ci sono già vari accordi per la produzione di vaccini in Italia, uno per Pfizer in Lombardia", tra gli altri.

Il vaccino italiano Reithera, invece, dovrebbe arrivare "in autunno".