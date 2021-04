Roma, 26 apr. (askanews) - "Sia chiaro che nel realizzare i progetti, ritardi, inefficienze, miopi visioni di parte anteposte al bene comune peseranno direttamente sulle nostre vite, soprattutto su quelle die cittadini più deboli, su figli e nipoti e forse non ci sarà più tempo per porvi rimedio". Così il primo ministro Mario Draghi ha aperto il suo discorso alla Camera per presentare il Piano nazionale di ripresa e resilienza.