Draghi: da metà maggio il pass verde nazionale per i turisti

Milano, 4 mag. (askanews) - A maggio in Italia sarà operativo un "pass verde nazionale" per muoversi liberamente fra le regioni. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio Mario Draghi introducendo la conferenza stampa sulla riunione ministeriale G20.

"Dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi e viaggiare in Italia in sicurezza: a partire dalla seconda metà di giugno il certificato verde sarà pienamente operativo nell'Unione Europea. Grazie a questo pass i turisti saranno in grado di spostarsi da un paese all'altro senza quarantena, a patto di dimostrare di essere guariti dal Covid, di essere vaccinati o di essere negativi a un tampone", ha detto.

"In attesa del certificato europeo - ha aggiunto - il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale che permetterà alle persone di muoversi liberamente tra le regioni e che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio. Quindi non aspettiamo la seconda metà di giugno per avere quello europeo ma già dalla seconda metà di maggio i turisti potranno avere quello italiano".