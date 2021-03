Draghi conferma: scuole aperte fino a prima media in zona rossa

Milano, 26 mar. (askanews) - Il governo intende riaprire le scuole "fino alla prima media" anche nelle zone rosse. Lo ha confermato il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa, spiegando che "il ministro Bianchi sta lavorando perchè avvenga in modo ordinato, in alcuni casi sarà possibile fare dei test, parlare di azione estensiva globale mi sembra un'esagerazione", ha detto.

"C'è ancora una situazione delicata ma ci possiamo consentire in un quadro prudenziale una scelta che vuole dare un segnale rilevante a un pezzo strategico e decisivo della nsotra società - ha aggiunto il ministro della Salute Roberto Speranza, quindi abbiamo deciso di spendere questo tesoretto sulla scuola per la funzione sociale che la scuola ha nel nostro Paese".