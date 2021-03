Draghi a Bergamo, piantato un albero in memoria vittime Covid

Milano, 18 mar. (askanews) - A Bergamo è stato inaugurato il Bosco della memoria, un'area verde che in futuro ospiterà fino a 850 piante per ricordare le vittime di Covid-19, in una delle città simbolo della pandemia.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e la presidente dell'associazione dei Comuni virtuosi Elena Carletti durante la cerimonia, avvenuta nella prima giornata internazionale per le vittime del Covid-19, hanno piantumato simbolicamente un albero di tiglio.