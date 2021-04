Draghi: Alitalia? Debito buono se andrà avanti sulle proprie ali

Roma, 16 apr. (askanews) - "Lì la domanda da farsi è: il debito è buono? Solo se viene fatta una riforma della società tale che poi vada avanti con le proprie ali e non avrà bisogno di essere continuamente sussidiata come è successo negli ultimi 20 anni. Questo è debito buono perché si è utilizzato per rimettere una società sul mercato in maniera tale che poi sia autonoma. Il debito cattivo è quello che prevede un sussidio continuo senza un piano industriale, senza un piano societario". Lo ha

detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa seguita alla cabina di regia.