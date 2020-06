Dopo il Covid SDA Bocconi ritorna in aula di Rosalba Reggio 26 giugno 2020

SDA Bocconi riapre le aule agi studenti. Dal 26 giugno, infatti riparte l'attività didattica in modalità ibrida, parte da remoto e parte dall'aula. “L'esperienza vissuta – spiega Giuseppe Soda, Dean SDA Bocconi -, ci ha fatto capire che la tecnologia è fondamentale, ma non può sostituire completamente l'esperienza in aula. E il futuro sarà proprio così, una combinazione di questi due elementi: in parte attività a distanza, in parte on campus”