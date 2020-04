Dopo Bergamo, Civitavecchia esercito sanifica strutture a rischio

Sono stati già visti all'opera a Bergamo nelle ultime settimane per sanificare Rsa, prefetture e stazioni dei Carabinieri insieme ai militari inviati dalla Federazione russa dopo un telefonata tra il premier Giuseppe Conte e Vladimir Putin. Ora il 7° Reggimento Cremona, specializzato nella cosiddetta difesa Cbrn (chimica, biologica, radiologica e nucleare), opererà a Civitavecchia per sanificare strade e strutture a rischio come Rsa ed edifici pubblici. Ne parliamo con il colonnello Paolo Stella, comandante del 7° Reggimento Cremona.Per approfondire: