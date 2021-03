Donne e Lavoro 08 marzo 2021

Occupazione, differenza salariale di genere, smart working, formazione adeguata, carriera. Sono i temi all'ordine del giorno dell'agenda del governo per affrontare la questione della parità di genere in Italia. Le soluzioni nascono solo dal confronto fra istituzioni, parti sociali, associazioni datoriali e mondo accademico.



Ne parliamo l’8 marzo in diretta dalle ore 17 alle 18 in questa pagina del sitoe sui social del Sole 24 Ore con la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, la vice segretaria della Cgil Gianna Fracassi, la professoressa di economia Luisa Rosti e la vice presidente nazionale di Confcommercio Patrizia Di Dio.