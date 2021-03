Donne e Lavoro 09 marzo 2021

Occupazione, differenza salariale di genere, smart working, formazione

adeguata, carriera. Sono i temi all'ordine del giorno dell'agenda del

governo per affrontare la questione della parità di genere in Italia. Le

soluzioni nascono solo dal confronto fra istituzioni, parti sociali,

associazioni datoriali e mondo accademico. Ne abbiamo parlato con la

ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, la vice segretaria

della Cgil Gianna Fracassi, la professoressa di economia Luisa Rosti e la

vice presidente nazionale di Confcommercio Patrizia Di Dio e con i

contributi della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena

Bonetti, il ministro del Lavoro Andrea Orlando e la ministra per il Sud

Mara Carfagna.