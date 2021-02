Don Alberto, il sacerdote social 02 febbraio 2021

Don Alberto Ravagnani ha 27 anni, è vicario per la Pastorale giovanile della parrocchia di San Michele a Busto Arsizio ed è riuscito a fare dei social network uno strumento di pastorale e di evangelizzazione. Con i suoi video comunica il Vangelo ai più giovani, utilizzando il loro linguaggio per avvicinarli alla Chiesa e anche per metterli in guardia dai rischi del web (e non solo). In questa intervista per la rubrica “Stories di successo” don Alberto racconta la sua storia di prete “digitale”.