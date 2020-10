Domenico Raimondo: «L’emergenza ha frenato la nostra crescita, lo smart working non fa per il nostro settore»

Anche Domenico Raimondo, Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, porta il suo contributo alla tavola “Il Food & Wine tra sviluppo, sostenibilità e innovazione”. «Con il nostro prodotto – dichiara - fino a qualche giorno prima dell'esplosione dell'emergenza Coronavirus eravamo in crescita del 19,6% sull'export. Il 2020 doveva essere un anno segnato da nuovi primati, ma purtroppo la crescita si è bloccata. Abbiamo recuperato qualche punto percentuale a luglio e agosto. Non ci siamo fermati mai, i nostri collaboratori sono sempre stati presenti e responsabili. Ma durante l'emergenza è aumentata la burocrazia. Noi abbiamo bisogno di un'Italia che sia come un'auto 4x4. Quando perdiamo aderenza sulla strada, non riusciamo a essere progressivi e raggiungere gli obiettivi. Noi non possiamo lavorare in smart working con gli animali, ci sono ritardi che non ci possiamo permettere». Infine, Raimondo guarda alle sfide future: «Dobbiamo mantenere le tradizioni, ma stare sempre più sul mercato. Guardiamo all'ecologia e accorciamo la catena del km zero».