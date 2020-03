Domenica 15 alle 21 tutti alla finestra con una torcia 14 marzo 2020



Tutti alle finestre domenica 15 alle 21 per un minuto di luci con torce luminarie lampadine o la torcia dei telefonini. Un piccolo grande gesto che farà vedere al mondo attraverso i satelliti che l'Italia è viva. «Alle 21 spegniamo le luci in casa e accendiamo le torce dal balcone». E’ l’appello che gira in rete per una nuova iniziativa domenica 15 marzo. Sabato 14 intanto ce ne sono state altre che hanno visto gli italiani al balcone ad applaudire i medici o unirsi in un unico grande abbraccio. Ecco nel video cosa è accaduto a Roma, nei quartieri di Trastevere, Monteverde, Testaccio e Laurentino