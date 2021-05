Dog Heroes, il food delivery per cani sano e a basso impatto

In Italia ci sono quasi 11 milioni di cani, uno ogni sei abitanti. E per chi è attento all'alimentazione del proprio amico a quattro zampe, e cerca ricette sane, equilibrate e a basso impatto ambientale, arriva Dog Heroes, la startup che consegna cibo fresco per cani direttamente a domicilio. Il servizio ha debuttato a Milano e offre pasti basati su piani alimentari personalizzati, ideati da veterinari nutrizionisti e già porzionati per essere serviti. Le “pappe” sono preparate secondo le linee guida Fediaf (Federazione Europea dell'Industria degli Alimenti per animali da compagnia), cucinate in un laboratorio e in Lombardia e e poi consegnate con mezzi a basso impatto, come bici o veicoli elettrici. Per avere il piano alimentare personalizzato basta andare sul sito www.dogheroes.it