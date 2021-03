Dl Sostegni, Draghi: 32 miliardi interamente impegnati

Roma, 12 mar. (askanews) - "Il decreto che comprende tutte le altre misure di sostegno all'economia è previsto per la settimana prossima. I 32 miliardi già autorizzati sono interamente impegnati". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso della sua visita all'hub nazionale vaccinale di Fiumicino.

In tal senso, Draghi ha sottolineato come il Dl Sostegno "non basta. Ho intenzione di proporre al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di Economia e Finanza, un nuovo scostamento di bilancio".

Le misure previste nel decreto legge Sostegno "sono corpose, coprono una platea più ampia e arriveranno rapidamente. Tra i provvedimenti più significativi, c'è il prolungamento della cassa integrazione guadagni, un più ampio finanziamento degli strumenti di contrasto alla povertà, per sostenere i 'nuovi poveri', coloro che sono diventati maggioranza nelle file della Caritas". "Agli autonomi e alle partite Iva che hanno patito perdite di fatturato riconosceremo contributi in forma più semplice e immediata, senza criteri settoriali", ha concluso Draghi.