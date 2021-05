Dl Sostegni Bis, Bonomi: "Contratto di ricollocamento è inutilizzabile" 20 maggio 2021

(LaPresse) Il decreto sostegni bis non è sufficiente per rilanciare l'economia italiana, secondo il presidente di Confindustria. "C'è un approccio molto emergenziale e poco di ripartenza", commenta Carlo Bonomi in conferenza stampa. "Finché non si affronta seriamente la riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro credo che non imboccheremo la strada giusto", ha dichiaratoancora il numero uno degli imprenditori commentando poi alcune delle misure introdotte dall'ultimo provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri. "Se non mi crei la flessibilità in entrata - spiega Bonomi - quel contratto di espansione è depotenziato e anche il contratto di ricollocamento con una validità fino al 31 ottobre sostanzialmente è inutilizzabile da parte delle imprese".