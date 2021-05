Dl Semplificazioni, Landini: "Fondamentale tutelare lavoratori in subappalto" 27 maggio 2021

(LaPresse) Maurizio Landini soddisfatto dopo l'incontro a Palazzo Chigi con Mario Draghi sul decreto semplificazioni e in particolare sui subappalti. "Nel decreto è stato tolto qualsiasi riferimento alle gare al massimo ribasso, quello che chiedevamo", ha dichiarato il leader della Cgil. "Per noi è fondamentale tutelare i lavoratori in subappalto", ha aggiunto.