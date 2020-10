Dl Ristori, dagli indennizzi al rinvio delle tasse agli aiuti per gli affitti

In vigore dal 29 ottobre 2020 le misure previste dal decreto Ristori. Il provvedimento individua attraverso i codici Ateco le 53 categorie che otterranno i nuovi contributi a fondo perduto. Rispetto agli aiuti previsti con il decreto Rilancio, a favore della categorie sono previsti dei moltiplicatori che arrivano al 400% per le discoteche. Trentotto categorie avranno il 200%: tra queste ristoranti, piscine e palestre. Sotto il profilo fiscale, tra le soluzioni previste la cancellazione della seconda rata dell'Imu del 16 dicembre. Il decreto prevede per ottobre, novembre e dicembre un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.Per saperne di più: