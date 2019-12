Dl fiscale: dallo slittamento del 730 all'Rc auto familiare di Nicoletta Cottone 19 dicembre 2019

È legge il decreto fiscale, collegato alla manovra per il 2020. Il provvedimento si occupa di lotta alle frodi legate alle compensazioni , all'Rc auto familiare. C'è la riforma dei Pir, i Piani individuali di risparmio., la possibilità di devolvere l'8 per mille in via prioritaria all'edilizia scolastica. Poi ci sono la tampon tax, lo slittamento al 6 marzo 2020 dell'entrata in vigore delle norme che sanzionano il mancato uso dei dispositivi antiabbandono sui seggiolini dei bimbi sotto i 4 anni, una integrazione al fondo per il bonus di 30 euro per il loro acquisto.