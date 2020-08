Dl agosto, Conte: 100 mld a cittadini e imprese. Focus sul sud

Roma, 8 ago. (askanews) - Far ripartire l'Italia e sostenere cittadini e imprese. E' questo l'obiettivo del decreto agosto a cui il Consiglio dei ministri ha dato il via libera con la formula "salvo intese tecniche".

Dopo il Consiglio dei ministri il premier Giuseppe Conte e di alcuni ministri hanno spiegato a Palazzo Chigi in conferenza stampa i contenuti del decreto.

"Abbiamo approvato un decreto di sostegno alla nostra economia del valore di 25 miliardi, la riforma del funzionamento del Csm

e dell'ordinamento giudiziario e concordato le nuove misure del dpcm sull'emergenza sanitaria che saranno in vigore da lunedì 10 agosto fino al 7 settembre. Con il dl agosto abbiamo approvato misure significative: ringrazio tutti i ministri, i capi delegazione e le forze maggioranza per il proficuo confronto e lavoro svolto" ha detto Giuseppe Conte, ricordando come le misure stanziate dal governo arrivino nel complesso a 100 miliardi. "Rinviamo saldi fisco per partite Iva ad aprile 2021. Non possiamo abbandonare nessuno" ha ribadito il premier Conte.