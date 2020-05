Distanziamento sociale, arriva il bando per 60mila assistenti civici

In arrivo un bando della protezione civile per reclutare volontari per far rispettare le regole di distanziamento sociale. Il reclutamento per il nuovo incarico di «assistente civico» prenderà il via dopo il 25 maggio 2020. Si cercano, su base volontaria, inoccupati, cassintegrati o percettori del reddito di emergenza o di cittadinanza. La Protezione civile indicherà alle Regioni le diverse disponibilità sull'intero territorio nazionale. I sindaci impiegheranno i volontari in attività di sostegno alle categorie più deboli e per far rispettare il distanziamento sociale.