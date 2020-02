DIRETTA / Studiare all’estero: come scegliere il Paese giusto 19 febbraio 2020

Spagna, Gran Bretagna e Francia. E ancora: Stati Uniti, Canada e Australia. Sono queste le destinazioni più gettonate dai 100mila giovani italiani che ogni anno decidono di andare a studiare all'estero, dal liceo fino al dottorato di ricerca. Ma come scegliere la destinazione giusta? Dove trovare le borse di studio? Quanto tempo prima iniziare a raccogliere informazioni? Giovedì 20 febbario il Sole 24 Ore propone la guida “Studiare all'estero” in allegato al quotidiano, in cui è possibile trovare tutte le informazioni su dove, quando, come recarsi all'eserto per un periodo di studio.