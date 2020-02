DIRETTA / Lavoro, dobbiamo aver paura dei robot? 04 febbraio 2020

Ogni rivoluzione tecnologica incute preoccupazione per i posti di lavoro perduti, nella promessa di un sviluppo futuro ancora da realizzarsi. E' successo in passato e accade ancora oggi, che abbiamo a che fare con algoritmi e intelligenza artificiale che compiono una serie di attività in passato appannaggio degli esseri umani. Quali sono i settori in cui la trasformazione è sarà ancora più disruptive? E come affrontare questi cambiamenti nei processi organizzativi interni alle aziende? La formazione continua può giocare un ruolo? IN questo videoforum ne parliamo in sieme a Marco Magnani, autore del libro “Fatti no foste a viver come robot”, edito da Utet, intervistato da Marco lo Conte