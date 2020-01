Diffamazione a mezzo stampa: in arrivo la legge sulle liti temerarie

In aula al Senato il disegno di legge che detta disposizioni in materia di lite temeraria in caso di diffamazione a mezzo stampa. Introdotta una ipotesi di responsabilità aggravata civile per chi attivi, con malafede o colpa grave, un giudizio risarcitorio per diffamazione a mezzo stampa. Si tratta di un parametro oggettivo al quale il giudice, al momento del rigetto della domanda, si deve rifare. Obiettivo tutelare i giornalisti da azioni giudiziarie per diffamazione, fatte con l'unico obiettivo di intimidirlo e farlo tacere