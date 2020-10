Difesa, lo spot per il 4 novembre: giornata dell'unità d'Italia

Milano, 28 ott. (askanews) - "Io ci credo" è il claim del 4 novembre, "Giorno dell Unità nazionale" e "Giornata delle Forze armate".

Nel video istituzionale del Ministero della Difesa, il racconto di un ideale alzabandiera realizzato in staffetta da Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza in una prospettiva unitaria e interforze.

Un momento unico ma allo stesso tempo universale che si ripete negli scenari nazionali e internazionali dove, quotidianamente, operano i militari italiani. Immagini che raccontano il lavoro che svolgono per la difesa e la sicurezza, al servizio dei cittadini e delle Istituzioni.

Dai teatri operativi di Iraq e Afghanistan le immagini dei militari dell Esercito italiano impegnati nella lotta al terrorismo; da Nave San Giusto della Marina militare, gli aiuti inviati dall Italia al Libano in seguito all'esplosione del 4 agosto nel porto di Beirut.

Inoltre, le attività dell Aeronautica militare, punto di riferimento in Kuwait per la coalizione anti-Isis e determinate in questi mesi per i voli effettuati in biocontenimento e dell'Arma dei Carabinieri, sempre vicini ai cittadini, nelle immagini che li vedono impegnati nelle zone terremotate del centro Italia.

Infine, l'intervento di uomini e donne della Guardia di Finanza sulle cime delle Dolomiti per un recupero ad alta quota.