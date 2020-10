Diego Della Valle: «Viriamo verso il digitale, ma non abbandoniamo l’Italian Lifestyle »

Presidente Tod's, Diego Della Valle prende la parola al digital event “Made in Italy: The Restart” per portare il suo punto di vista sui cambiamenti innescati dalla crisi. «Siamo di fronte a scenari cambiati in modo irreversibile. Noi siamo nel mezzo di un cambiamento che ci sposterà verso il mondo digitale; non abbandoniamo però l'Italian Lifestyle. La religione del web ha vinto su tutti i fronti, perciò bisogna cambiare la comunicazione rispetto all'Italian Lifestyle, orientandola ai giovani. Il mondo digitale è ricco di opportunità da cogliere. Chi saprà coniugare bene patrimonio italiano e Italian Lifestyle con modernità e creatività, sfruttando la comunicazione via web, potrà giocare una partita importante. Noi dobbiamo spingere su quello che il Governo può fare per aiutare le nostre imprese».