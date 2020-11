Didattica a distanza: viaggio virtuale nel mondo di Giacomo Leopardi 09 novembre 2020

Un viaggio in streaming per gli studenti delle primarie e delle medie inferiori e superiori nel mondo di Giacomo raccontato dalla Guide di Casa Leopardi attraverso un tour interattivo. Casa Leopardi, trasforma la didattica a distanza in un'opportunità. E apre agli studenti la possibilità di entrare nella biblioteca del Giovane Favoloso e nel museo direttamente dal salotto di casa. Collegamenti in diretta streaming, viaggiando nel tempo e nello spazio, per raggiungere gli oltre 20mila volumi raccolti dal padre Monaldo, nei saloni in cui il poeta di Recanati passò i suoi sette anni di studio “matto e disperatissimo”, prima con i precettori, poi da solo, quando non c'era più nulla da insegnargli.

Per approfondire

