Di Battista: "Riforma giustizia? Non deve farla chi è in conflitto d'interessa" 01 giugno 2021

(LaPresse) "Chi governa da anni con Berlusconi e fa parte di quell'area lì per me meno parla di giustizia meglio è per il Paese". Così l'ex deputato pentastellato, Alessandro Di Battista, risponde ai giornalisti che gli chiedono un commento sul referendum sulla Giustizia proposto da Salvini e dai radicali. "Certo che il Paese ha bisogno di una riforma, la verità è che il centrodestra è una coalizione dove chi più chi meno ha messo le mani sulla giustizia negli ultimi 30 anni per salvare le natiche dai processi Berlusconi e altri capibastone dei loro partiti", ha aggiunto Di Battista che ha poi concluso: "Salvini la butta in caciara pensando che gli italiani non abbiano memoria".