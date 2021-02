Di Battista lascia M5S: non digerisco governo con questi partiti

Roma, 12 feb. (askanews) - "Zero polemiche, ma dico in assoluta onestà che le decisioni di una comunità si possono accettare ma io non riesco stavolta proprio a digerirle. Da diverso tempo non sono in accordo con diverse scelte del M5s e non posso far altro che farmi da

parte. Non parlerò più da ora in poi a nome del M5s anche perché il M5s in questo momento non parla a nome mio". Lo ha detto Alessandro Di Battista, in una diretta Facebook, dopo la viottoria del sì al voto online su Rousseau degli iscitti al MoVimento sul governo Draghi.

"Questa scelta politica non riesco proprio a superarla. Se un domani - ha aggiunto - la mia strada dovesse incrociarsi di nuovo con il M5s vedremo, dipenderà da idee politiche, prese di posizione e candidature".