Di Battista: "Draghi è protetto come se fosse un santo" 01 giugno 2021

(LaPresse) "L'esperienza dei Cinque Stelle nel governo Draghi? Per me molto negativa, sono piallati, Draghi gli passa proprio sopra e non toccano proprio palla". Così l'ex deputato grillino, Alessandro Di Battista, parlando con i giornalisti a Roma. Di Battista ha poi parlato del presidente del Consiglio: "Perché nessuno fa le domande a Draghi, a questo apostolo, a questo messia. Draghi è protetto come se fosse un santo, un moltiplicatore di pani e di pesci. Mi rendo conto che chi osa accusare Draghi è accusato di blasfemia. A questo punto rilanciamo la santa inquisizione per coloro che presentano il conto politico a un presidente che per me è sempre stato l'apostolo delle élite".