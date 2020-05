Detto e contraddetto: lo scontro sul passaporto sanitario

Il patentino della discordia. É il certificato di immunità ventilato da due governatori, quello sardo Christian Solinas e quello siculo Nello Musumeci, per il via libera allo spostamento fra regioni dal 3 giugno. Sostenuto anche dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Un patentino che per Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, è incostituzionale. Per alcuni esperti è una certificazione che non esiste ancora. E per altri è fonte di un business miliardario. Ecco le dichiarazioni degli ultimi giorni sulla battaglia del patentino per gli spostamenti fra le regioni del Paese dal 3 giugno.Per approfondire