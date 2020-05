Detto e contraddetto. Assistenti civici: il bando della discordia

Ridda di polemiche per il progetto del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia sul bando per gli assistenti civici. Il progetto per reclutare 60mila assistenti per compiti di utilità pubblica e sorveglianza nella Fase 2 ha causato malumori nella maggioranza e attacchi. Poi il ridimensionamento di palazzo Chigi che ha circoscritto i compiti: non avranno incarichi di controllo e sorveglianza, niente a che vedere con le attività a cui sono tradizionalmente preposte le forze di polizia. In detto e contraddetto le parole di Francesco Boccia, Antonio De Caro, Giuseppe Conte, Elena Bonetti, Carlo Calenda, Attilio Fontana, Giuseppe Mulé, Luciana Lamorgese, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Stefano Buffagni, Nunzia Catalfo, Giorgia Meloni, Achille VariatiPer approfondire: