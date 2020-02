Deraglia treno Alta Velocità: 2 morti 06 febbraio 2020

Incidente sulla linea alta velocità all'altezza di Livraga (in provincia di Lodi) intorno alle 5.30 del 6 febbraio: il treno 9595 Milano-Salerno è deragliato, con la motrice e due vagoni che si sono ribaltati. Al momento sarebbe morto un macchinista, mentre della sorte di un collega non ci sarebbero ancora notizie certe. Una trentina di persone sarebbero rimaste ferite non in modo grave. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso, al lavoro per estrarre i passeggeri dalle lamiere