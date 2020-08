Dentro Fiumicino, racconto del passeggero di rientro dalla Grecia

Roma, 14 ago. (askanews) - Questo è il racconto, in video, di un italiano rientrato da Mykonos, isola in Grecia, all'aeroporto Fiumicino di Roma. Il passeggero mostra i cartelli che invitano ad effettuare i tamponi entro 48 ore, e le dichiarazioni da firmare, come stabilito dal ministro della Salute, Roberto Speranza il 12 agosto che impone test rapidi per chi rientra da Grecia, Malta, Spagna e Cipro.

Il documento che viene firmato è datato 10 agosto, quindi due giorni prima dell'ordinanza di Speranza. La Grecia non è ancora inserita nell'elenco dei Paesi a rischio.

Termoscanner appena varcati i controlli, ma niente test rapidi/tamponi in Aeroporto.