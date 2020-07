Demolita torre del quartiere Adriano a Milano: il crollo

Milano, 6 lug. (askanews) - È stata demolita a Milano la storica torre dell'acqua, simbolo in città del quartiere Adriano. Un video postato su Facebook dall'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran mostra l'esplosione controllata per l'abbattimento del 'fungo' di via Gassman che era ormai da anni in disuso. "Al Quartiere Adriano è continuo tempo di cambiamenti.

La tranvia, la scuola, il parco, la nuova RSA, tutti progetti in corso. E oggi l'abbattimento della torre che lascerà spazio a una piscina comunale", ha scritto Maran.