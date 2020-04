"Delusione e sconcerto" di Salvini per la fase due di Conte

Roma, 27 apr. (askanews) - Due videomessaggi su Facebook per raccontare tutta la delusione dell'opposizione dopo il discorso del premier Conte sulla fase due. Sconcertato e pungente il leader della Lega di Matteo Salvini.

"Dal governo non è arrivata nessuna risposta. Gli italiani chiedono certezze. Ripartire, tornare a produrre, a guadagnare, a lavorare e a sperare, stasera ci aspettavamo di più e di meglio in sicurezza ma riaprire. Gli italiani chiedono certezze, negli altri paesi europei tutto questo c'è, in Italia no. Ma noi abbiamo avuto solo accenni vaghi".

Occorrono buon senso e coraggio, bisogna fidarsi degli Italiani. Lavoratori, imprenditori, artigiani, ristoratori, commercianti, precari, partite Iva e padri di famiglia non possono più aspettare. Tantissimi cittadini ci chiedono di organizzarci, non solo in Rete, per farci vedere e sentire.

Sulla medesima linea la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

"Ascolto un'altra lunga e confusa conferenza stampa di Conte per dirci che, in sostanza, la fase due è quasi identica alla fase uno. Agli italiani che mi stanno scrivendo per capirci qualcosa di più devo confessare che non ne so nulla".

"Intanto posso dire - ha aggiunto- di non condividere la scelta di riaprire le attività produttive per settori e lasciare fermi per molte settimane interi comparti economici, esponendoli a una chiusura quasi certa. Il criterio doveva essere un altro: chi può garantire le norme anti-contagio e la sicurezza dei lavoratori deve poter riaprire.