Defibrillatori ovunque, Mulé: «Una app per individuare il più vicino»

Defibrillatori ovunque. Dopo uno stallo durato ben due anni è stato approvato in commissione Igiene e sanità del Senato, in sede deliberante, il disegno di legge che consentirà di avere defibrillatori dislocati in tutte le città, negli uffici, nelle scuole, nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti. Approvato con piccolissime modifiche volute dalla Ragioneria dello Stato che rendono necessario un ulteriore passaggio - si spera lampo - alla Camera. L'arresto cardiaco è un killer silenzioso che colpisce all'improvviso e causa oltre 60mila vittime l'anno. Intervenire con una defibrillazione precoce può salvare la vita. Ne parliamo con Giorgio Mulé, sottosegretario alla Difesa, deputato di Fi, che è stato promotore e relatore del disegno di legge.https://www.ilsole24ore.com/art/defibrillatori-ovunque-2-anni-stallo-si-senato-legge-che-consentira-dislocarli-tutte-citta-AEFXsLM