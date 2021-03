Decreto sostegni: in diretta la conferenza stampa di Draghi 19 marzo 2021

In diretta da palazzo Chigi la conferenza stampa del premier Mario Draghi in occasione del varo del decreto sostegni. L'inizio della riunione del Consiglio dei ministri è slittato dalle 15 alle 16 per sciogliere il nodo della cancellazione delle cartelle precedenti al 2015, su cui dibatte la maggioranza.