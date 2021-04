Decreto proroghe: le novità per smart working nella Pa, detenuti, patenti e spiagge

Ecco le proroghe nel decreto legge varato dal governo di Mario Draghi il 29 aprile. Dalla validità dei documenti di identità al cambio delle regole per lo smart working nella Pa. C'è più tempo per sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente. Nel testo anche la proroga di licenze, permessi premio per chi è in semilibertà e della possibilità di accesso ai domiciliari per i detenuti, non condannati per reati di maggior allarme sociale, che debbano scontare una pena detentiva di durata non superiore a 18 mesi.