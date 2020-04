Decreto liquidità, ecco le imprese che possono accedervi di Marco lo Conte 16 aprile 2020

Il decreto liquidità assegna alle imprese colpite nella propria attività dagli effetti del covid19 di una serie di benefici a condizioni privilegiate. Prestiti garantiti in vario modo dallo Stato che offrono la proverbiale boccata d'ossigeno per chi in questa fase ha visto ridurre se non azzerare i ricavi.Ma quali sono le condizioni di questa liquidità e in quale modalità? Se n'è parlato a Il Sole Risponde, il videoforum trasmesso sul sito web e sui canali social del Sole 24 Ore. Ospite di Marco lo Conte Pier Paolo Ceroli, dottore commercialista