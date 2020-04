Decreto liquidità, cosa cambia per i bilanci delle imprese di Marco lo Conte 09 aprile 2020

Chiariti molti punti, ma non mancano diversi elementi importanti ancora da verificare. Il decreto liquidità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale tre giorni dopo il suo annuncio, evidenzia l'emergenzialità dell'intervento. Ma interviene anche sul tema prospettazione dei rischi in sede di bilancio, visto che in questa fase le imprese devono considerare le condizioni sanitarie, ma anche i rischi legati al pagamento della catena dei fornitori e le criticità della filiera produttiva e altri ancora. Ne abbiamo parlato ne Il Sole Risponde, il videoforum trasmesso sul sito web e sulle pagine social del Sole 24 Ore. Ospite della puntata Andrea Vasapolli, dottore commercialista ed esperto nella redazione di bilanci societari