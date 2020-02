Decreto Coronavirus, nei comuni focolaio stop a ingressi e uscite

●

●

Dal Consiglio dei ministri arriva un decreto per prevenire e contrastare una ulteriore trasmissione del nuovo Coronavirus. Prevede la quarantena con sorveglianza attiva per chi ha avuto stretti contatti con chi ha contratto il Coronavirus. E lo stop a ingressi e uscite nei comuni focolaio dove risulta positiva almeno una persona. Ecco tutte le nuove misure, dalla sospensione di manifestazioni ed eventi pubblici o privati, alla sospensione delle lezioni a scuola, fino allo stop alle gite scolastiche. Previste sanzioni fino all'arresto per chi non rispetta le regole.