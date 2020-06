De Luca: "Gli Stati Generali? Un concilio di Nicea" 12 giugno 2020

“Leggo sui giornali che gli Stati generali dureranno 10 giorni, è la durata di un concilio ecumenico, una sorta di concilio di Nicea da cui riceveremo tanta certezza, tanta semplificazione nel nostro Paese”. È' il sarcastico commento del governatore della Campania, Vincenzo de Luca, alla serie di incontri sui temi dell'economia organizzati dal premier Conte che prendono il via domani a Roma, a Villa Pamphili. Il video di Luca, come spesso accaduto in questi mesi, è diventato virale sui social.