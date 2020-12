De Luca: Campania tra pochissime regioni a trasmettere dati veri

Milano, 4 dic. (askanews) - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania in merito ai dati trasmessi, nella sua diretta Facebook:

"Nelle prossime settimane, sarà chiaro che la Campania è una delle pochissime regioni che ha trasmesso dati veri. Due domande abbiamo fatto al ministero della salute: qual è il dato reale delle terapie intensive disponibili? Non quelle comunicate ma quelle veramente disponibili. E quale è la differenza tra i tamponi che si fanno? Vi erano regioni d'Italia che per settimane ci hanno detto che facevano 30 - 50 - 100 Mila test. Poi improvvisamente sono scese. Bene oggi la Campania e fra le due o tre che fanno test veri al giorno. Ci siamo attestati ormai fra 23-25.000 test, molecolari, veri, non test truffa".