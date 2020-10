De Girolamo: Ho il Covid, è dura 20 ottobre 2020

“Sono stata a cena con una persona che è a me molto cara e purtroppo mi ha contagiata. Ora sono in isolamento domiciliare per proteggere mio marito e mia figlia, che sono negativi. Tenete alta l'attenzione, è una malattia subdola.” Nunzia De Girolamo, ex deputata e ministro di Forza Italia, ha annunciato in un video postato su Twitter di essere risultata positiva al test del Covid-19.